BM: Lübnan'da yerinden edilen bir milyondan fazla insanın yaklaşık yüzde 40'ı geri döndü Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş bir milyondan fazla insanın yaklaşık yüzde 40'ının kendi bölgelerine geri döndüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Lübnanlı kaynaklar ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yetkililerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilmiş bir milyondan fazla insanın yaklaşık yüzde 40'ının kendi bölgelerine geri döndüğünü aktaran Dujarric, "Bu, iyileşme yolunda önemli bir adım olsa da binlerce insan hala yerinden edilmiş durumda ve insani yardıma bağımlı kalmaya devam ediyor." dedi.

Dujarric, "Geri dönüşlerin güvenli, gönüllü ve onurlu olması gerektiğini ve geri dönen kişilerin ihtiyaç duydukları insani yardım malzemelerine erişebilmeleri gerektiğini tekrar vurguluyoruz." diye konuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmiş, Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.