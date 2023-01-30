Bulgaristan'da Avrupa Dijital Yenilik Merkezi açıldı
Bulgaristan'da Avrupa Dijital Yenilik Merkezi (EDIH), ülkenin 6. büyük kenti Eski Zağra'da açıldı.
Ankara
Bulgaristan haber ajansının haberine göre, "Sinerji için Güneydoğusunun Yeşil Bölgesel Dijital Dönüşümü" olarak bilinen EDIH, Eski Zağra kentinde açıldı.
EDIH Proje Yöneticisi ve Eski Zağra Bölgesel Ekonomik Kalkınma Ajansı İcra Direktörü Rumyana Grozeva, açılışta yaptığı konuşmada, dijital yenilik merkezinin açılmasının ana hedefinin; yüksek hızlı bilgi işlem, dijital beceri yükseltme eğitimi, siber güvenlik ve veri altyapıları gibi önemli alanlara odaklanarak bölgenin yeşil ve dijital dönüşümden geçen endüstriyel ekosistemlerini desteklemek için ülkenin güneydoğusunda önemli dijital kapasite oluşturmak olduğunu söyledi.
EDIH, Avrupa Birliği'nin (AB) Horizon Avrupa Programı kapsamında Bulgaristan'da onay alan 4 merkezden biri olarak biliniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.