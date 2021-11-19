Dolar
11.12
Euro
12.57
Altın
1,860.18
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,743.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şırnak'ta askeri araç kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan seçimlerin nihai sonuçları açıklandı

Bulgaristan’da Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 14 Kasım'da yapılan erken genel seçimin nihai sonucunu açıkladı.

Ihvan Radoykov   | 19.11.2021
Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan seçimlerin nihai sonuçları açıklandı

Sofya

Bulgaristan’da Merkez Seçim Komisyonundan (ZİK) yapılan açıklamaya göre, ülkede kayıtlı 6 milyon 635 bin 305 seçmenin 2 milyon 699 bin 260’sının sandık başına gitmesi sonucu, seçime katılım oranı yüzde 40,23 düzeyinde kaldı.

7 siyasi parti, yüzde 4 olan seçim barajını aşarak 240 üyeli Meclis'e girmeyi başardı.

Seçimde, eski Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve eski Maliye Bakanı Asen Vasilev’in iki ay önce kurduğu Değişime Devam (PP) partisi, oyların yüzde 25,67’sini alarak birinci parti çıktı. Seçimde 673 bin 170 oy alan PP, mecliste 67 koltuk sahibi oldu.

Eski Başbakan Boyko Borisov’un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ise yüzde 22,74 ile seçimden ikinci çıktı. 596 bin 456 oy alan GERB partisi, 59 milletvekilliği kazandı. Borisov, kazandığı milletvekilliği koltuğuna oturmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Türk partisi üçüncü oldu

Çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi de yüzde 13 oy alarak seçimden üçüncü çıktı. HÖH, bir önceki seçime göre sandalye sayısını 5 artırarak 34 koltuk kazandı.

HÖH, seçimde 341 bin oy alarak parlamentoda 5’inci sıradan 3’üncü sıraya yükseldi.

Rusya yanlısı ve eski Komünist Partinin geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 10,21 oyla 26 milletvekilliği kazandı. Seçimde sadece 267 bin 817 oy alabilen partinin lideri Korneliya Ninova, BSP’nin destek kaybı yüzünden görevinden istifa etti.

Popülist şovmen Slavi Trifonov’un kurduğu ve bir önceki parlamentoda birinci güç olarak giren Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi bu seçimde oyların sadece yüzde 9,52’siyle 5. sıraya inerek sadece 25 koltuk sahibi olabildi. İTN, 249 bin 743 oy aldı.

Borisov’un iktidarına karşı 1,5 yıllık sokak protestolarında öncülük yapan Demokratik Bulgaristan (DB) partisinin seçmeni ise bu kez önemli ölçüde PP’ye kaydı. Oyların yüzde 6,37’sini alan ile 16 sandalye sahibi olacak DB, seçimde toplamda 166 bin 968 oy alabildi. Partinin Genel Başkanı Hristo İvanov ise bunun sorumluluğunu kendi üzerine alarak görevinden istifa etti.

Popülist, aşı karşıtı, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO’dan ayrılmasını talep eden milliyetçi Yeniden Doğuş partisi de oyların yüzde 4,86’sını alarak 13 koltuk ile parlamentonun en küçük grubunu kuracak. Yeni mecliste kimse ile diyaloğa girmeyeceğini bildiren parti, seçimde 127 bin 568 oy aldı.

Seçim komisyonu, seçiminde 35 bin 745 seçmenin pusulada “Kimseyi desteklemiyorum” hanesini işaretlediğini duyurdu.

Mecliste yer alacak milletvekillerinin isimleri, 21 Kasım Pazar günü açıklanacak.

Bu arada PP eş başkanları Petkov ve Vasilev, yeni parlamentonun ilk oturumunu beklemeden BSP, İTN ve DB ile koalisyon hükümeti kurmak üzere müzakerelere başladı. Başbakan adayı olan Petkov, GERB ve HÖH partileri ile görüşmeyeceklerini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da 20 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar ve ölü sayıları yeniden artışa geçti
Kovid-19'a yakalanan gebelerde prematüre doğumlar artıyor
'Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı' tavsiyesi
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

Benzer haberler

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan seçimlerin nihai sonuçları açıklandı

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan seçimlerin nihai sonuçları açıklandı

Bulgaristan’da 21 Kasım’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılacak

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Bulgaristan’da yeni parlamentoda sandalye dağılımı açıklandı

Bulgaristan’da yeni parlamentoda sandalye dağılımı açıklandı
Bulgaristan’da parlamentoda 7 siyasi partinin yer alması bekleniyor

Bulgaristan’da parlamentoda 7 siyasi partinin yer alması bekleniyor
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı