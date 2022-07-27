Dolar
17.92
Euro
18.22
Altın
1,721.52
ETH/USDT
1,461.20
BTC/USDT
21,316.00
BIST 100
2,543.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Kurum, Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni'nde konuşuyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Temsilciler Kurulu Yaz Semineri Açılış Töreni’nde konuşuyor. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek için Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde cenaze töreni düzenliyor
logo
Dünya

Bulgaristan vatandaşları vizeden muaf olacak

Ayşe Şensoy Boztepe   | 27.07.2022
Bulgaristan vatandaşları vizeden muaf olacak

Ankara

Bulgaristan vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti uygulanacak.

Bulgaristan Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi gereğince karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor
Bolu Valiliği: İçme suyundan etkilenenlerin tedavisine devam ediliyor
Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı
Sakarya, Avrupa'da enerjiyi en verimli kullanabilen şehirler arasına girmeyi hedefliyor
mTHY'nin yenilenen online alışveriş sitesi Shop&Miles tanıtıldı

Benzer haberler

Bulgaristan vatandaşları vizeden muaf olacak

Bulgaristan vatandaşları vizeden muaf olacak

Bulgaristan erken seçime doğru gidiyor

Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Bulgaristan'da Sosyalist Parti hükümet krizinin sorumluluğunu parlamentoya devretti

Bulgaristan'da Sosyalist Parti hükümet krizinin sorumluluğunu parlamentoya devretti
Bulgaristan, ABD'den alacağı F-16'ların sayısını 16'ya çıkarttı

Bulgaristan, ABD'den alacağı F-16'ların sayısını 16'ya çıkarttı
Jandarmanın tabip subay ve sağlık astsubayı ihtiyacı doğrultusunda SBÜ'ye 75 öğrenci alınacak

Jandarmanın tabip subay ve sağlık astsubayı ihtiyacı doğrultusunda SBÜ'ye 75 öğrenci alınacak