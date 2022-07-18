Dolar
17.45
Euro
17.75
Altın
1,710.57
ETH/USDT
1,484.30
BTC/USDT
22,221.00
BIST 100
2,451.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan Sosyalist Partisi hükümeti kurma görevini devraldı

Bulgaristan’da Başbakan Kiril Petkov hükümetinin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümet kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisine (BSP) verdi.

Ihvan Radoykov   | 18.07.2022
Bulgaristan Sosyalist Partisi hükümeti kurma görevini devraldı

Sofya

240 üyeli mecliste 26 kişilik grubuyla 4. sırada yer alan, eski komünist partinin çizgisinde, Rusya yanlısı siyaset yürüten BSP adına görevi partinin Parlamento Grubu Başkanı Georgi Svilenski aldı.

Başbakan Kiril Petkov’un dağılan 4’lü koalisyon hükümetine ortak olan BSP’nin lideri Korneliya Ninova, ülkenin kriz ortamında yeniden erken seçime gitmemesi için istifa eden hükümetin diğer koalisyon üyeleri ile müzakerelerde bulunacağını bildirmişti.

İktidarda sadece 6 ay kalabilen Kiril Petkov hükümetinden popülist şovmen Slavi Trifonov’un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin ayrılması üzerine koalisyon hükümeti istifasını sunmuştu.

PP, mevcut parlamento ortamında yeni bir kabine kurmak üzere Cumhurbaşkanı Radev’den aldığı görevde başarısız olmuştu. Parlamentoda ikinci en büyük gruba sahip, eski Başbakan Boyko Borisov’un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi de almış olduğu hükümet kurma görevini anında iade etmişti.

BSP’nin 7 günlük sürede hükümet kurma girişimlerinde başarısız kalması durumunda Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek erken seçim tarihini açıklamasının ardından seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet kuracak.

Tekrarlayan siyasi krizler içindeki Bulgaristan geçen yıl 3 kez genel seçime gitmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, çayır tırtılı görülen tarlaları inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Sinop'ta sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'dörtlü toplantı' ve 'terörle mücadele' açıklaması

Benzer haberler

Bulgaristan Sosyalist Partisi hükümeti kurma görevini devraldı

Bulgaristan Sosyalist Partisi hükümeti kurma görevini devraldı

Bulgaristan’da hükümet kurma girişimleri yine sonuçsuz kaldı

Kuzey Makedonya AB'ye üyelikte yol ayrımında

IEA Başkanı Birol: Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı

IEA Başkanı Birol: Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı
Bulgaristan’da başbakan adayı Vasilev hükümet kuramadı

Bulgaristan’da başbakan adayı Vasilev hükümet kuramadı
İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti

İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti