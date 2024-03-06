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Dünya

Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Denkov’un istifasını onayladı

Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Nikolay Denkov’un dün sunduğu istifasını oybirliğiyle kabul etti.

Ihvan Radoykov  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Denkov’un istifasını onayladı

Sofya

Parlamento, Başbakan Denkov’un istifa talebini oyladı.

Mecliste oylamaya katılan 216 milletvekili, Denko'un talebini oybirliğiyle onayladı.

Anayasaya göre Denkov hükümeti, yeni bir hükümet kurulup güvenoyu alana kadar göreve devam edecek.

İktidar koalisyonunda süren iç anlaşmazlıklar yüzünden Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ile Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı arasındaki yeni koalisyon müzakereleri, 8 Mart’ta başlayacak.

Müzakerelerin tamamlanması durumunda Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in GERB’in başbakan adayı olarak göstereceği Mariya Gabriel’e kabine kurma görevini vermesi öngörülüyor.

GERB partisi ile PP-DB ittifakı arasında yapılan mutabakata göre 9 ay görev süreli hükümet kurulması öngörülüyordu.

PP-DB'den Denkov, 9 aylık görevinin ardından istifa ederken rotasyon gereği GERB'den Gabriel’in başbakan olması bekleniyor.

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