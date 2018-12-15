Bulgaristan karayollarında ücretlendirme sistemi değişiyor

Bulgaristan karayollarında yol geçiş pulu satışı ve denetimi internet üzerinden yapılacak. Yeni yol geçiş pulu satış sistemi, 1 Ocak 2019 itibariyle uygulamaya girecek.

SOFYA

Bulgaristan karayollarında yol geçiş pulu satışı ve denetimi internet üzerinden yapılacak. Yeni yol geçiş pulu satış sistemi, 1 Ocak 2019 itibariyle uygulamaya girecek. Sürücüler yeni dönemde geçerli olacak pulları 17 Aralık 2018'den itibaren internet üzerinden satın alabilecek.

Devlet Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Bulgaristan Toll Müdürlüğü Müdürü Anton Antonov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa’ya gidiş ya da Avrupa’dan dönüş için Bulgaristan güzergahını seçecek Türk sürücülerin yol pullarını artık internet veya mobil uygulama üzerinden temin etmeleri gerektiğini bildirdi.

Yeni uygulamanın, trafikte ücretlendirme ve denetim sistemini kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Antonov, vinyetsiz araçların denetiminin otomatik plaka okuyucu kameralar üzerinden yapılacağını kaydetti. Denetimler için 300 sabit ve 105 seyyar kamera bulunduğunu aktaran Antonov, yol geçiş pulu olmayan sürücülere aracın ağırlığına göre 35 ile 90 avro arasında ceza kesileceğini söyledi. Antonov, para cezalarının olay yerinde sadece banka kartıyla ya da sınır kapılarında nakit ödenebileceğini dile getirdi.

“Yeni sistem sayesinde Türk sürücülerin Bulgaristan geçişlerinde daha rahat edeceklerini ümit ediyoruz” diyen Antonov, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ülkenin yurt dışındaki tüm konsolosluklarına çok dilli bilgilendirme broşürlerinin dağıtılacağını da sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, Türk taşımacılar ve özel araç sahipleri “bgtoll.bg” internet sitesinden yol geçiş pulu satın alabilecek, pulları Bulgaristan’a giriş tarihine göre aktive edebilecekler.

Muhabir: İhvan Radoykov