Bosna Hersek'te kar hayatı olumsuz etkiledi

Bosna Hersek'te dünden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Fotoğraf: AA/Samir Yordamoviç

SARAYBOSNA

Bosna Hersek'te dünden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Sürücüler yoğun kar nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarını ve evlerinin önünü temizlemek için işe koyuldu.

Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Kurumundan (FHMZBiH) yapılan açıklamada, başkent Saraybosna'da kar kalınlığının 20 ila 25 santimetreye kadar ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, Saraybosna yakınlarındaki Bjelasnica Dağı'nda kar kalınlığının 71 santimetreyi bulduğu kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları kar yağışının devam etmesinin beklendiği, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Bosna Hersek Otomobil Motor Kulübünden (BİHAMK) yapılan açıklamada ise Saraybosna'ya girişlerde uzun kuyruklar oluştuğu ifade edildi.

Muhabir: Vesna Besiç, Sanela Crnovrsanin







