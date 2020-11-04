Bulgaristan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 4 bini geçti
Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı.
Sofiya
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Bulgaristan Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan rakamlara göre, dün ülkede yapılan 11 bin 66 testin yüzde 36,5’i "pozitif" çıktı. 4 bin 41 kişide vaka tespit edilmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 60 bin 537'ye ulaştı.
37 bin 581 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 210'u yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 922 hasta tedavi görüyor.
Ülkede, son 24 saatte 63 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, basına yaptığı açıklamada, hükümetin, sağlık sisteminde yaşanan sorunlara acil çözüm arayışını sürdürdüğünü belirterek, “Sağlık sistemimiz kontrol altında." ifadesini kullandı.
Kamuoyu araştırmalarına göre Bulgaristan halkının yüzde 72'si, ülkenin sağlık sistemine güvenmiyor.
Hükümet, geçen hafta, kapalı ve açık kamusal alanlarında maske takma zorunluluğu getirmişti.
Ülkede, spor müsabakalarının seyircisiz yapılması, konser, tiyatro ve sinema salonlarının yüzde 30 kapasiteyle çalışması kararı alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.