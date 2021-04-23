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Dünya

Bulgaristan’da GERB partisi kabineyi kuramadı

Bulgaristan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin başbakan adayı Mitov, parlamentodan yeterli desteği bulamadığı için görevi Cumhurbaşkanı Radev’e iade etti.

Ihvan Radoykov   | 23.04.2021
Bulgaristan’da GERB partisi kabineyi kuramadı

Sofya

Bulgaristan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin başbakan adayı Daniel Mitov, parlamentodan yeterli desteği bulamadığı için görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e iade etti.

Eski dışişleri bakanlarından Mitov, Cumhurbaşkanı Radev’i ziyaret ederek çabalarına rağmen oluşturdukları kabine taslağının, parlamentodan destek görmediğini belirtti.

Mitov, “Net ve açık kabinemize destek bulmak için diyalog kurma çabasında bulunduk. Maalesef, siyasi nezaketsizlik sergileyerek görgüsüz ve sorumsuz tavır alan parlamentodaki diğer güçler bizi muhatap almadı.” dedi.

Anayasal süreç devam ediyor

Başbakan Boyko Borisov, 15 Nisan'da kabinesi ve kendisinin istifasını sunmuştu.

GERB'in Genel Başkanı da olan Borisov, ülkede 4 Nisan'daki seçimler sonucunda parlamentoda en fazla milletvekili çıkaran partisine verilen kabine kurma görevi için başbakan adayı olarak eski dışişleri bakanlarından Milletvekili Daniel Mitov’u göstermişti. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 20 Nisan'da Mitov’a kabine kurma görevini vermişti.

Parlamentoda diğer 5 siyasi partinin temsilcileri GERB partisinin kuracağı bir kabineye destek vermeyeceklerini, Mitov ile diyaloğa girmeyeceklerini açıklamıştı.

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev, GERB’in kabine kuramaması nedeniyle bu görevi meclisteki ikinci büyük parti olan Böyle Bir Halk Var (İTN) partisine verecek.

Yeni kabinenin güvenoyu alması için parlamentodaki 240 milletvekilinin en az 121’inin desteğini alması gerekiyor.

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