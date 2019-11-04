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Dünya

Bükreş'te tramvay ihalesini Türk şirketi kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan tramvay ihalesini Durmazlar Holding kazandı.

Serkan Eruysal   | 04.11.2019
Bükreş'te tramvay ihalesini Türk şirketi kazandı

Ankara

Bükreş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 11 Aralık 2018'de ilan edilen 100 adet tramvay ihalesine iki firmanın teklif verdiği belirtildi. 

Açıklamada, 180 milyon avro değerindeki ihaleyi 99,61 puanla 15 Mart 2019'da teklif veren Durmazlar Holding'in kazandığı kaydedildi.

Holdingin, Caraş-Severin'in Reşita ilçesindeki 13 tramvaylık ihaleyi de kazanması bekleniyor.

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