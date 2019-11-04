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Dünya

Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin belgelerin yayımlanmasına başlandı

Temsilciler Meclisi, azil soruşturması kapsamında kapalı oturumlarda ifade veren eski ABD Kiev Büyükelçisi Yovanovitch ile eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı McKinley'in ifade metinlerini yayımladı.

Dildar Baykan   | 04.11.2019
Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin belgelerin yayımlanmasına başlandı

Washington DC

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin iki ifadenin dökümünü yayımladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat, Denetleme ve Dış İlişkiler Komiteleri, yaptıkları ortak açıklama ile azil soruşturması kapsamında kapalı oturumlarda konuşan eski ABD Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch ile eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Michael McKinley'in ifade metinlerini yayımladıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Azil soruşturmasının kamuya açık bu kısmına ilerlerken, Amerikan halkı komitelerin topladığı kanıtları bizzat göremeye başlayacak. Verilen her ifadede Trump'ın kendi siyasi yararı uğruna iktidar gücünü nasıl kullanmaya çalıştığını öğreniyoruz." ibaresine yer verildi.

Yayımlanan dökümlerde, genel olarak Yovanotitch'in büyükelçilik görevinden alınması sürecine ilişkin bilgiler bulunuyor.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

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