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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Buça'da öldürülen sivillerin cesetleri defnediliyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde öldürülen sivillerin cesetleri toplanarak mezarlara defnediliyor.

Davit Kachkachishvili   | 04.04.2022
Buça'da öldürülen sivillerin cesetleri defnediliyor Fotoğraf: Metin Aktaş - Anadolu Ajansı

Kiev

Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Buça'da, bir kreşin deposunda öldürülen 5 sivilin cesedi uluslararası basın mensupları tarafından görüntülendi.

Ukraynalı yetkililer, elleri arkadan bağlanarak öldürülen sivillerin cesetlerini daha sonra torbalara koyarak defnedilecekleri mezarlığa gönderdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buça ve Ukrayna genelinde birçok sivilin Rus askerlerince katledildiğini, öldürülmeden önce insanlara işkence uygulandığını" söyledi.

Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere, Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanını sivillere yönelik düzenlenen katliamlardan sorumlu tuttuğunu ifade eden Geraşenko, herkesin gereken cezayı alacağını belirtti.

Geraşenko, ABD'den Japonya'ya kadar önde gelen ve en etkili basın kuruluşların temsilcilerinin Buça'da olanları kendi gözleriyle gördüklerini kaydederek, ülkeyi Rusya'ya karşı savunabilmek için uluslararası toplumdan silah desteği talebinde bulundu.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.

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