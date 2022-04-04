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Dünya

Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 16'ncı yılında anıldı

Almanya'nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, vefatının 16. yılında anıldı.

Mesut Zeyrek   | 04.04.2022
Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 16'ncı yılında anıldı

Dortmund

Mallinckrodt Caddesi'nde işlettiği büfe önünde, 4 Nisan 2006'da öldürülen Mehmet Kubaşık'ın yaşamını yitirdiği yerde düzenlenen anma törenine kızı Gamze ile eşi Elif Kubaşık, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir, Dortmund Belediye Başkanı Thomas Wesphal ve Dortmund Emniyet Müdürü Gregor Lange katıldı.

Başkonsolos Şimşir, burada yaptığı açıklamada, bu hazin olayın 16. yılında Mehmet Kubaşık'ın aziz hatırasına ithafen dikilen hatıra plaketinin önünde Kubaşık ailesiyle düzenlenen anma töreninde bir araya geldiklerini söyledi. 

Şimşir, "Bu olay bizim hafızalarımızda her zaman taze. Aile ile devamlı dayanışma içindeyiz ve desteğimiz de her zaman onlarla. Umut ediyoruz ki İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının acı yüzünün en büyük göstergesi olan bu ve benzeri olaylar bundan sonra yaşanmaz. Hem Almanya hem de Avrupa genelinde maalesef yükselişte olan, dünyanın her yerinde mücadele ettiğimiz bu konu başlığında gerekli tedbirler alınır, bundan sonra da masum insanların canlarıyla oynanmaz. Bu vesileyle çok saygıdeğer Kubaşık ailesine devletimiz olarak en derin taziyelerimizi sunmak istiyorum. Desteğimiz ve dayanışmamız her zaman onlarla ve mücadelemizi de sürdüreceğiz." dedi.

Başkonsolos Şimşir ile aile üyeleri, Mehmet Kubaşık için yapılan anıta çiçek bırakarak dua etti.

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