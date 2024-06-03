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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brüksel'de üniversite öğrencileri, eski İsrailli diplomatın konferansını protesto etti

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) öğrencileri, eski İsrailli diplomat ve tarihçi Elie Barnavi'nin okullarında konferans vermesine tepki amacıyla eylem düzenledi.

Selen Valente Rasquinho  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Brüksel'de üniversite öğrencileri, eski İsrailli diplomatın konferansını protesto etti

Brüksel

Yüzlerce ULB öğrencisi, Barnavi'nin okullarında İsrail-Filistin çatışmasının geleceğiyle ilgili konferansta konuşmasını protesto etti.

Öğrenciler, Barnavi'nin "sorgusuz sualsiz Gazze’de yapılması gereken tek şeyin orayı bombalamak" olduğuna ilişkin sözlerini ve İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıları "haklı" ve "gerekli" diye nitelendirmesini tepkilerine sebep gösterdi.

Göstericiler, "İsrail terörist, ULB suç ortağı" sloganları atarak Flagey Meydanı'na doğru yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.

Gösteriyi düzenleyen öğrenci hareketinden, "Bu tür konferanslar, normal olmayan bir durumu normalleştirme girişimidir." açıklamasında bulunuldu.

ULB öğrencileri, 7 Mayıs'ta kampüslerinde yerleşme eylemi başlatmıştı. Öğrenciler, eylemlerini sürdürürken 28 Mayıs'ta Akademik Kurul, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 24 Mayıs tarihli kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldığını duyurmuştu.

Geçen hafta ULB öğrencilerinin İsrail Büyükelçiliği önünde yaptığı protesto, polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su müdahalesiyle karşılaşmıştı.

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