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Dünya

Brüksel'de Uber'in taksi uygulaması kapanacak

Brüksel'de üst mahkeme, akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in faaliyetinin durdurulmasına hükmetti.

Ata Ufuk Şeker   | 25.11.2021
Brüksel'de Uber'in taksi uygulaması kapanacak

Brüksel

Belçika basınına göre, Brüksel Temyiz Mahkemesi, 2015'te Uber aleyhine verilen alt mahkeme kararını onadı.

Mahkeme, telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in Brüksel'deki faaliyetinin durdurulmasına ve sürücülerin uygulamayı kullanarak çalışamayacağına karar verdi.

Karara ilişkin açıklamada bulunan Uber Belçika Başkanı Laurent Slits, mahkeme kararı sonucunda Uber ulaşım uygulamasının 26 Kasım cuma akşamından itibaren kullanılamaz hale geleceğini ifade etti.

Uber'in Brüksel'de yaklaşık 2 bin lisanslı sürücüsü bulunduğunu aktaran Slits, çalışanların gelir elde edemeyeceğini ve bundan derin endişe duyduklarını belirtti.

Slits, söz konusu mahkeme kararının akıllı telefonlardan önceki dönemde hazırlanmış ve artık hükmü kalmamış mevzuatlara göre alındığına işaret ederek, hükümetin 7 yıldır söz konusu mevzuatı güncellemediğini kaydetti.

Uber, Brüksel'de profesyonel lisans sahibi sürücülerle çalışıyordu

ABD firması Uber, Brüksel'de 2014'te faaliyete başlamış ve o dönemde lisansı olmayan özel araç sahibi kişilerle çalışıyordu.

Brüksel Mahkemesi, 2015'te Uber'in taksicilik hizmeti vermek için gereken şartları karşılamadığına ve yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Söz konusu kararın ardından Uber, Brüksel'de profesyonel lisans sahibi sürücülerle çalışmaya geçmişti.

Brüksel'de Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve durumlarının belirsizlik içinde bırakılması nedeniyle sıklıkla protesto düzenliyor.

Brüksel'de yaklaşık 2 bin Uber ile 1200 civarında taksi ulaşım hizmeti sunuyor.

Yoğunluğa göre fiyatı değişmekle birlikte Uber, genellikle taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyor.


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