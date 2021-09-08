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Dünya

Brüksel'de Türk mutfağı tanıtıldı

Türk mutfağı, Avrupa'nın kalbi olarak anılan Brüksel kentindeki "EatBrussels" adlı gastronomi festivalinde ilk kez tanıtıldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 08.09.2021
Brüksel'de Türk mutfağı tanıtıldı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel Başkent Bölgesi yönetimi tarafından her sene düzenlenen festivalde Türk mutfağından örnekler ana yemek olarak sunuldu.

Festivalin menülerinden birinde başlangıç yemekleri Fransa'nın Lille ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'dan, tatlı ise Brüksel bölgesinden sunuldu.

Menüde ana yemek ise Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından hazırlanan Osmanlı mutfağından bugüne ulaşan mutancana ve perde pilavından oluştu.

Türkiye'yi temsilen Brüksel Büyükelçiliği tarafından hazırlanan yemekler 100'ü aşkın katılımcının büyük beğenisini kazandı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, yemekte yaptığı konuşmada, büyükelçilik aşçısı tarafından hazırlanan tarihi bir yemek olan mutancananın, İstanbul’un kapılarını Türklere açan Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olarak bilindiğini söyledi.

Çeşitli kuru meyvelerle hazırlanan bir kuzu yahnisi olan mutancananın çok farklı rafine lezzetleri içeren geleneksel Türk mutfağının tarihi ve nadide örneklerinden olduğunu ifade eden Ulusoy, konukların Türk mutfağının zenginliğine bir kez daha tanık olduklarını dile getirdi.

Yemeğe, Brüksel Başkent Bölgesi yönetiminden bakanlar, Belçika Federal Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yerel Türk siyasetçiler ile bazı ülkelerin büyükelçileri de katıldı.

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