Brüksel'de STK'ler AB'nin Gazze politikasını protesto etti
Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.
Brüksel
Aralarında Handicap International, Save, Oxfam, Action Aid'in de yar aldığı çok sayıda STK, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 290'ıncı günü nedeniyle Brüksel'de AB Konseyi ve AB Komisyonu önünde bir araya geldi.
Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.
Her balonun üzerine bölgedeki sıkıntıları anlatan mesajlar yapıştıran göstericiler, "Gazze'de hayata 290 gün boyunca acı ve ıstırap damgasını vurdu" yazılı afiş açtı.
STK'ler, Gazze'deki insani felaketin devam etmesine neden olan siyasi eylemsizliği protesto etti.
Göstericiler, derhal ve kesin ateşkes sağlanması, çatışmanın sona erdirilmesi ve Gazze halkına somut destek sağlanması için AB ve kurumlarından siyasi liderlik yapmasını talep etti.
AB ülkelerini, ateşkes için somut önlemler almaya çağıran göstericiler, Gazze'de çocukların tamamen korunmasız kaldığını ve devam eden şiddetin en ağır bedelini onların ödediklerini anımsattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.