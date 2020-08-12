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Dünya

Brüksel'de maske takmak zorunlu oldu

Brüksel'de koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine kentin tamamında maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.08.2020
Brüksel'de maske takmak zorunlu oldu

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artması üzerine kentin tamamında maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Yerel yönetim, daha önce bulaşma sayılarının haftalık ortalamasının 100 bin kişide 50'nin üzerine çıkması halinde kentin tamamında maske kullanımının zorunlu olacağını açıklamıştı. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano) tarafından açıklanan rakamlara göre, başkentte bu sayı aşıldı ve maske mecburiyeti başladı.

AB kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan kentte tüm kamusal alanlar ve mağazalar gibi halkın erişebileceği özel alanlarda 12 yaşın üzerindeki herkes maske takmak zorunda olacak. Ağır işler ve spor gibi yüksek fiziksel faaliyet gerektiren durumlarda maske zorunluluğu bulunmayacak ancak plastik siperlik takılması istenebilecek.

Sciensano'nun açıkladığı son istatistiklere göre, Belçika'da toplam vaka sayısı bir önceki güne göre 388 artarak 75 bin 8'e yükseldi. 2 ile 8 Ağustos'u kapsayan haftada günlük ortalama vaka sayısı ise bir önceki haftaya kıyasla yüzde 12 yükselerek 604 oldu.

Belçika'da salgının başından bu yana 9 bin 885 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Belçika demiryolu işletmesi SNCB, ülkede artan vakalar ve sahil kentleriyle kasabalarında havanın ısınmasıyla artan yoğunluk üzerine bu yerlere yapılan seferlerin hafta sonunda azaltılacağını duyurdu.

Ülkenin birçok yerinden serinlemek için deniz kenarına giden Belçikalılar, sahil bölgelerinde özellikle hafta sonlarında nüfusun artmasına neden olmuş, buralardaki yoğunluk nedeniyle bulaşma riskinin arttığı belirtilmişti.

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