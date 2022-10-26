Avrupa Parlamentosunun her ay Strazburg'a taşınması eleştiri konusu
Avrupa Parlamentosunun (AP) her ay bir genel kurul oturumunu Brüksel yerine Strazburg'da yapması, özellikle enerji krizinde tasarruf çağrıları yapılırken eleştirilere neden oluyor.
Strazburg
Avrupa Birliği'nin (AB) yasa yapıcı kurumlarından AP, AB anlaşmaları gereğince her yıl 12 oturumunu Brüksel'de düzenliyor.
Bu yüzden AP'nin 705 milletvekili, yüzlerce parlamento çalışanı, milletvekillerinin yardımcıları, gazeteciler ve çok sayıda görevli, oturumlar için her ay Brüksel'den Strazburg'a seyahat ediyor.
Her oturum pazartesi başlayıp perşembe günü sona ediyor. Bu da yaklaşık 2 bin 500 kişinin araçla veya trenle, hatta bazen uçakla 450 kilometrelik yolu gitmesi, oturum haftası boyunca oda fiyatları katlanan otellerde kalmasını gerektiriyor. Binlerce kişi ayda 4 gün Strazburg'da kaldıktan sonra Brüksel'e dönüyor.
Her ay düzenli olarak yapılan bu seyahatlerin yıllık masrafı bazı hesaplamalara göre 50 milyon avroyu, bazılarına göre ise 200 milyon avroyu aşıyor. Avrupa Sayıştayının 2014'teki hesaplamasına göre aylık taşınma maliyeti 114 milyon avroyu buluyor.
Enerji kriziyle eleştiriler yeniden gündemde
Bu kadar çok sayıda kişinin her ay Brüksel ile Strazburg arasındaki 450 kilometrelik mesafede seyahat etmesi hem yüksek maliyet hem de çevreye olan etkileri nedeniyle yıllardır birçok kişi ve kurumun eleştirilerinin odağında.
Enerji krizinin Avrupa'da gündemin en başındaki konulardan biri olmasıyla bu eleştiriler de tekrarlanır hale geldi.
Eleştirenler arasında AP milletvekilleri de bulunuyor. Bunlardan biri AP'deki Yeşiller Grubu Eş Başkanı Terry Reintke. Alman milletvekili Reintke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşiller Grubu olarak yıllardır Avrupa Parlamentosunun tek bir şehirde olması gerektiği yönünde çağrılar yaptıklarını söyledi.
Reintke, "Bunu yalnızca Parlamento üyeleri ve çalışanlar için daha fazla seyahat anlamına geldiği için değil, aynı zamanda çok fazla emisyon ürettiği için yapıyoruz. Özellikle şimdi enerji krizi yaşadığımız bir dönemde bu durum enerji tasarrufu açısından da hiç iyi değil. Tek bir yerde olmayı isteriz çünkü bunun birçok avantajı olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Her ay yüzlerce milletvekili ve çok daha fazla sayıdaki çalışanın Brüksel'den Strazburg'a seyahat etmesinin büyük maliyet getirdiği görüşüne katılan Reintke, şunları söyledi:
"Hepimizin enerji tasarrufu yapması gereken bir durumda her ay Strazburg'a gitmemek mantıklı olacaktır. Milletvekili arkadaşlarımız da bunu istiyor. Genel Kurul toplantıları için AB anlaşmalarında Strazburg'a gidilmesi öngörülüyor ancak müzakereler ve istisnai bir değişiklikle bir çözüm bulunacağını ve en azından bu sıra Strazburg'a gitmek zorunda kalmayacağımızı ümit ediyoruz."
"Para ve zaman israfı"
AP'deki Sol Grup'un Eş Başkanı Martin Schirdewan de konuya eleştirel bakanlar arasında.
"Bence bu para ve zaman israfı." diye konuşan Alman milletvekili Schirdewan, parlamento çalışanları, milletvekilleri ve bağlı çalışanlardan oluşan binlerce kişinin Brüksel-Strazburg arasındaki seyahatini "sirke" benzetti ve bunun çevre kirliliğine etki ettiğini vurguladı.
Schirdewan, "Bizim AP için tek bir yere ihtiyacımız var. Yani kalıcı olarak Strazburg'da mı yoksa Brüksel'de mi toplanacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Parlamentonun iki şehirde toplanması gelecek için bir çözüm değil." ifadesini kullandı.
Strazburg oturumları zorunlu
AP Genel Kurul oturumlarının yılda 12 kez, yani neredeyse ayda bir kez Strazburg'da düzenlenmesi AB'yi oluşturan anlaşmaların bir parçası. Oturumların Strazburg'da düzenlenmesi bu anlaşmalarda teminat altına alınmış halde.
Fransa ile Almanya arasındaki barışın sembolü olarak iki ülke sınırına yakın Fransa'nın Strazburg kenti, 1992'de AB ülkeleri arasındaki anlaşmadan sonra Avrupa Parlamentosunun bulunduğu kent olarak resmen tanındı. Bu anlaşmayla genel kurul oturumlarının çoğunun Strazburg'da, komite toplantılarının Brüksel'de, sekreterliğin ise Lüksemburg'da bulunması kararlaştırıldı. 1997'de bu karar AB anlaşmalarına dahil edildi.
Mevcut sistemin değiştirilmesi AB ülkelerinin oy birliği ile karar almasını ve ulusal parlamentoların bunu onaylamasını gerektiriyor.
Ancak parlamentonun ev sahibi olan Fransa, parlamentonun Strazburg yerine sadece Brüksel'de bulunmasına şiddetle karşı çıkıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.