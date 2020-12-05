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Dünya

Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Komisyonu önünde toplanan yaklaşık 150 kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri düzenlendi.

Dursun Aydemir   | 05.12.2020
Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 150 kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri düzenlendi.

AB Komisyonu önünde toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.

Belçika ve Fransa'da, artan polis şiddetine ve yeni güvenlik yasa tasarısına karşı konuşmalar yapan göstericiler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya çağırdı.​​​​​​​

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yollarda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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