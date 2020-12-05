Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mevlaverdi 2,5 yıl hapse mahkum edildi

İran'ın eski Kadın ve Aileden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mevlaverdi, "ulusal güvenliği bozmak amacıyla gizli belgeleri paylaşmak" ve "rejime karşı propaganda faaliyeti" suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Dursun   | 05.12.2020
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mevlaverdi 2,5 yıl hapse mahkum edildi

Ankara

İran'ın eski Kadın ve Aileden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şehindoht Mevlaverdi, "ulusal güvenliği bozmak amacıyla gizli belgeleri paylaşmak" ve "rejime karşı propaganda faaliyeti" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Mevlaverdi, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Mahkeme, Mevlaverdi hakkında, "ulusal güvenliği bozmak hedefiyle gizli belgeleri paylaşmak" suçundan 2 yıl, "rejime karşı propaganda faaliyeti" suçundan ise 6 ay hapis cezası kararı verdi.

Mevlaverdi, karar sonrası yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kesin olmadığını ve karara 20 gün içinde itiraz edeceğini belirtti.

İran'da 2013-2017 arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevinde bulunan Şehindoht Mevlaverdi, daha sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Vatandaşlık Haklarından Sorumlu Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
Acil sağlık ekipleri Kovid-19 sürecinde fedakarca görev başında
Milletvekili Yayman: Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu işin şakası yok
ABD'de Şükran Günü tatilinden sonra Kovid-19 rakamları endişe verici seviyeye ulaştı

Benzer haberler

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mevlaverdi 2,5 yıl hapse mahkum edildi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mevlaverdi 2,5 yıl hapse mahkum edildi

Bosna Hersek'teki savaş suçları nedeniyle iki eski Sırp askere 16 yıl hapis cezası

Hong Konglu aktivist Joshua Wong 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı

Sarkozy 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında

Sarkozy 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında
Fransa'da mahkeme sarı yelekli eylemcinin polis şiddetiyle yaralanmasından devleti sorumlu tuttu

Fransa'da mahkeme sarı yelekli eylemcinin polis şiddetiyle yaralanmasından devleti sorumlu tuttu
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Cemal Kaşıkçı ile ilgili en adil kararı Türk mahkemeleri verecek

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Cemal Kaşıkçı ile ilgili en adil kararı Türk mahkemeleri verecek