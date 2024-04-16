Brüksel'de "aşırı sağ" konferansına polis engeli
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Ulusal Muhafazakarlık Konferansı", aşırı sağcı siyasi figürleri bir araya getirdiği ve güvenlik zafiyeti oluşturabileceği gerekçesiyle durduruldu.
Brüksel
Brüksel'deki Saint Josse Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İngiltere'deki Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Nigel Farage gibi isimleri konuk etmesi planlanan ve bu sabah başlayan iki günlük konferansın durdurulmasına karar verildi.
Aşırı sağcı fikirlerin tartışılacağı konferansın güvenlik zafiyeti oluşturabileceği kaygısı kararda etkili olurken, gerekli izinlerin de alınmadığı bildirildi.
Polis, konferansın yapıldığı binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Konferans, daha önce iki belediye tarafından reddedilmişti.
Orban'ın yarın AB zirvesi için geleceği Brüksel'de konferans kapsamında düzenlenen oturuma katılması bekleniyordu.
Konferansın başka bir belediye sınırları içindeki bir mekana taşınması için girişimlerin sürdüğü öğrenildi.
Başbakandan tepki
Belçika Başbakanı Alexander de Croo, olayın ardından X hesabından yaptığı açıklamada, konferansın durdurulmasının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.
De Croo, "Belediye özerkliği demokrasimizin temel taşıdır ancak 1830'dan bu yana ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü garanti eden Belçika Anayasası'nı asla geçersiz kılamaz. Siyasi toplantıların yasaklanması anayasaya aykırıdır." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır ise kararını, "Kamu güvenliğini garanti altına almak için 'Ulusal Muhafazakarlık Konferansı' etkinliğinin yasaklanması yönünde emir çıkardım. Etterbeek, Brüksel kenti ve Saint-Josse'de aşırı sağ hoş karşılanmıyor." şeklinde açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.