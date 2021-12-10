Dolar
13.92
Euro
15.70
Altın
1,771.47
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,033.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brüksel'de arabasından vazgeçenlere 900 avro verilecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayanlar, özel otomobillerini ellerinden çıkarırsa 900 avroya varan prim alma imkanına kavuşacak.

Ata Ufuk Şeker   | 10.12.2021
Brüksel'de arabasından vazgeçenlere 900 avro verilecek

Brüksel

Brüksel Başkent Bölgesi, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve şehrin hava kalitesini yükseltmek üzere yeni bir girişim hazırladı.

Buna göre, Brüksel'de ikamet eden ve 2021 nisan ayı sonrasında özel otomobillerinin plakasını iptal ettirenler mali destek alacak.

Bu kişilere, yıllık gelirlerine göre 500 ile 900 avro arasında hareketlilik primi verilecek.

Söz konusu prim, şehirdeki toplu ulaşım üyeliği, tren bileti ve taksi gibi alternatif ulaşım imkanlarında kullanılabilecek.

İsteyenler söz konusu kaynağı araç paylaşım sistemleri, elektrikli scooter kiralama ve bisiklet alımında kullanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uyku apnesi belirtisi olanlara Kovid-19 uyarısı
TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor
Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya’da 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı onaylandı
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi

Benzer haberler

Brüksel'de arabasından vazgeçenlere 900 avro verilecek

Brüksel'de arabasından vazgeçenlere 900 avro verilecek

Ağrı’da yoğun sis ulaşımı aksattı

IMF, yüksek enflasyonu geçici görüyor

Belçika'da binlerce işçiden hükümete: Her şey zamlanıyor, ücretlerimiz hariç

Belçika'da binlerce işçiden hükümete: Her şey zamlanıyor, ücretlerimiz hariç
ECB, 20 yıl sonra avro banknotları yeniden tasarlayacak

ECB, 20 yıl sonra avro banknotları yeniden tasarlayacak
Omicron varyantının sanıldığından daha uzun zamandır Avrupa'da olduğu belirlendi

Omicron varyantının sanıldığından daha uzun zamandır Avrupa'da olduğu belirlendi