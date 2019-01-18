Brüksel Otomobil Fuarı başladı

BRÜKSEL

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da yapılan fuar, 97'nci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerinin katıldığı fuar, 27 Ocak'a kadar açık kalacak.

Toplam 45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet ile birlikte konsept araçlar da beğeniye sunuluyor.​

Bu yıl fuarı 500 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Muhabir: Ata Ufuk Şeker