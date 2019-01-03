Brüksel mahkemesinden Uber kararı

BRÜKSEL

Brüksel'de mahkeme, Uber'in başkentte yasaklanması gerektiğine hükmetti.

Brüksel'deki Flaman Ticari Mahkemesi, Uber'in sağladığı hizmetin yasadışı olduğu ve Brüksel'de yasaklanması gerektiği kararına vardı.

Mahkeme, Uber'in taksi hizmeti değil araba paylaşım servisi sunduğu savunmasını reddederek, sadece taksi ruhsatı bulunanların taksicilik hizmeti verebileceğini kararlaştırdı.

Dava Brüksel Taksi Derneği tarafından Uber'in haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle açılmıştı.

Uber, hakkında başka ülkelerde de açılan davalarda taksi hizmeti değil araba paylaşım servisi sunduğu iddiasını öne sürmüş, bazı davalarda başarılı olmuştu.

Konunun Belçika Ulaştırma Bakanlığı tarafından incelendiği belirtildi.

Muhabir: Şerife Çetin