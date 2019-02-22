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Dünya

Brüksel Çikolata Fuarı başladı

Brüksel'de çikolata fuarı olarak bilinen "Salon Du Chocolat" kapılarını açtı.

Ata Ufuk Şeker  | 22.02.2019
Brüksel Çikolata Fuarı başladı

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Tour Taxis adlı 8 bin metrekarelik fuar alanında düzenlenen "Salon Du Chocolat" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çok sayıda çikolata ve şekerleme türünün tanıtıldığı fuara, 130'un üzerinde üretici katıldı.

Ustalar tarafından hazırlanan çikolataların ziyaretçilere ikram edildiği fuarda, çikolatadan yapılmış giysi ve aksesuarlar dikkati çekti.

Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında ustaların çikolata tarifleri ve hazırlama teknikleri dersleri yer aldı.

Çikolata hakkında bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı konferanslara ev sahipliği yapan fuarda, çocuklara yönelik eğlenceli programlar da düzenlendi.

Fuarda, çikolata ve pastalar hakkında yayınlanan yeni kitaplara özel bir bölüm ayrıldı.

Çikolatayla ilgili farklı temalarda birçok sunumun yapıldığı fuar 24 Şubat'ta sona erecek.

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