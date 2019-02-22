Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.31
BIST 100
103,185.70
Altın
1,330.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin konuşuyor
logo
Dünya

İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Zeynep Hilal Karyağdı  | 22.02.2019
İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladı

Gazze

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'
İngiltere'de Corbyn karşıtı kampanyada yeni aşama

Benzer haberler

Gazze şehidini uğurladı

Gazze şehidini uğurladı

Gazze'de İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri yeniden canlanıyor

İsrail askerleri Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı
İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

İsrail askerleri Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı