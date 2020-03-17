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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 62 yaşındaki bir hasta hayatını kaybettiği bildirldi.

Sinan Doğan   | 17.03.2020
Brezilya'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Ankara

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 62 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü bölgelerden Sao Paulo eyaletinde 62 yaşındaki erkek hastanın yaşamını yitirdiği ve bunun ülkede Kovid-19'dan kaynaklanan ilk ölüm olduğu duyuruldu.

Öte yandan ülkede 67 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğü ve vaka sayısının 301'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde, yeni tip koronavirüs vaka sayısı, 182 bin 742 oldu.

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