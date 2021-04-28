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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 86 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 72 bin 140 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 441 bin 563'e çıktı.

Muhammed Emin Canik   | 28.04.2021
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 86 kişi hayatını kaybetti

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bir günde 3 bin 86 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ülkedeki ölü sayısı 395 bin 22'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'u atlatanların sayısı 12 milyon 992 bin 442 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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