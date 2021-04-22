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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 472 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 79 bin 719 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 14 milyon 122 bin 795'e çıktı.

Muhammed Emin Canik   | 22.04.2021
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 472 kişi hayatını kaybetti

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bir günde 3 bin 472 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ülkedeki ölü sayısı 381 bin 475'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 646 bin 132 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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