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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 474 kişi öldü

Brezilya'da, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 474 kişi hayatını kaybetti. 

Muhammed Emin Canik   | 29.04.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 474 kişi öldü

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 474 kişi hayatını kaybetti. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 474 artışla 5 bin 17'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 385 artarak 71 bin 886'ya yükseldi. 

32 bin 544 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1156 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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