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Dünya

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 449 kişi öldü

Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi yaşamını yitirdi.

Muhammed Emin Canik   | 29.04.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 449 kişi öldü Fotoğraf: Fabio Teixeira/AA

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 449 artışla 5 bin 466'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 276 artarak, 78 bin 162'ye yükseldi. 

34 bin 132 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1452 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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