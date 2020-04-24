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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 407 kişi öldü

Brezilya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 407 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 24.04.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 407 kişi öldü

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 407 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 407 artışla 3 bin 313'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 3 bin 735 artarak 49 bin 492'ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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