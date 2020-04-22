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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü

Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 22.04.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 166 artarak 2 bin 741’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 498 artarak 43 bin 79’a yükseldi.

Bakanlık dün yaptığı ilk açıklamada, virüs nedeniyle ölenlerin sayısını 2 bin 845 olarak açıklamış, birkaç saat sonra ise açıklamanın hatalı olduğunu duyurarak bu sayıyı 2 bin 575 olarak değiştirmişti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

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