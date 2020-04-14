Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü
Brezilya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
Buenos Aires
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 105 artışla 1328'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1261 artarak 23 bin 430'a yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.