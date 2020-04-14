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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü

Brezilya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 14.04.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 105 artışla 1328'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1261 artarak 23 bin 430'a yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

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