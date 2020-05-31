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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 956 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 956 kişi yaşamını yitirdi.

Emel Gözellik   | 31.05.2020
Brezilya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 956 kişi yaşamını yitirdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 956 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 956 artarak 28 bin 834'e, vaka sayısı ise 33 bin 234 artışla 498 bin 440'a ulaştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

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