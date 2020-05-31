Brezilya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 956 kişi yaşamını yitirdi
Brezilya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 956 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara
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Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 956 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 956 artarak 28 bin 834'e, vaka sayısı ise 33 bin 234 artışla 498 bin 440'a ulaştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.