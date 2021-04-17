Brezilya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 3 bin 305 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 85 bin 774 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 832 bin 455’e çıktı.
Buenos Aires
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Bir günde 3 bin 305 kişi hayatını kaybetti, salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 368 bin 749'a yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 298 bin 863 olarak açıklandı.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.