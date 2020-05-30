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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1124 artarak 27 bin 878'e yükseldi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 30.05.2020
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1124 artarak 27 bin 878'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 928 artışla 465 bin 166'ya ulaştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

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