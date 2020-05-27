Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 324 artışla 391 bin 222'ye ulaştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.