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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi yaşamını yitirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.05.2020
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 324 artışla 391 bin 222'ye ulaştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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