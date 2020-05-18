Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 118'e yükseldi
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.
Ankara
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Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 saatte 485 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 118'e çıktı.
Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.