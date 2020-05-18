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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 118'e yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.

Zehra Ulucak   | 18.05.2020
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 118'e yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 saatte 485 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 118'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ulaştı. 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.

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