Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bin 662'ye yükseldi
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 845 kişi daha hayatını kaybetti.
Ankara
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Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 845 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 662'ye çıktı.
Ülkedeki vaka sayısı 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5. ülke konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.