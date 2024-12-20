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Dünya

Brezilya'da ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor

Brezilya'da Kongre'den geçen düzenlemenin onaylanması durumunda ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı yasaklanacak.

Sinan Doğan  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Brezilya'da ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor

Bogota

Çocukların ve gençlerin sağlığı ve öğrenimi üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak, Kongre'de yapılan oylama sonucu ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasına yönelik düzenleme kabul edildi.

Düzenlemenin Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından onaylanması durumunda ilk ve orta dereceli okullarda telefon kullanımına izin verilmeyecek.

Brezilya Eğitim Bakanı Camilo Santana, konuya ilişkin açıklamasında, okullarda mobil cihazların kullanımına sınır getirilmesinin doğru bir karar olacağını belirtti.

Ülkedeki bağımsız bir araştırmaya göre, 10-13 yaş arası Brezilyalı çocukların yarısından fazlasının cep telefonu var. Bu oran 14-17 yaş arasındakilerde ise yüzde 87,6 olarak belirlendi.

Hükümetin İnternet Yönlendirme Komitesi'nin verilerine göre, ülkedeki okulların neredeyse üçte ikisi mobil cihazların kullanımını kendi tercihlerine göre kısıtlarken, sadece yüzde 28'i telefon kullanımını tamamen yasakladı.

Locomotiva Enstitüsü ve QuestionPro'nun ekim ayında gerçekleştirdiği bir ankete göre, Brezilyalı ebeveynlerin yüzde 82'si okullarda cep telelefonu yasağını destekliyor.

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