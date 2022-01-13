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Dünya

Brezilya'da heyelan nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, bir süredir devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Sinan Doğan   | 13.01.2022
Brezilya'da heyelan nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Bolivar

Eyalete bağlı Ouro Preto kentindeki heyelanda can kaybının yaşanmadığı ancak toprak kaymaları tehlikesi nedeniyle binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Sivil Savunma Koordinatörü Nely Moutinho, bölgede sel nedeniyle elektrik tellerinin zarar gördüğünü, altyapı sisteminin çökmesi sonucu ise 134 yolun tamamen kapandığını açıkladı.

Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, kasımdan bu yana devam eden şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde ölenlerin sayısı 26'ya, selden etkilenenlerin sayısı 715 bine yükselmişti.



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