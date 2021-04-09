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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da bir günde Kovid-19 sebebiyle 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 bin 249 hayatını kaybetti ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Muhammed Emin Canik   | 09.04.2021
Brezilya'da bir günde Kovid-19 sebebiyle 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 652 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 279 bin 857'ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 732 bin 193'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 249 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 345 bin 25'e çıktı.

Brezilya'da günlük ölü sayısı ilk kez 7 Nisan'da 4 bini geçmişti.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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