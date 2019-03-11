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Dünya

Brezilya'da aşırı yağışlar can aldı

Brezilya'da etkisini sürdüren aşırı yağışlar, Sao Paulo kentinde ve çevresinde 7 kişinin ölümüne yol açtı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 11.03.2019
Brezilya'da aşırı yağışlar can aldı

Ankara

Sao Paulo itfaiyesinden yapılan açıklamada, Ribeirao Pires'de aşırı yağışlar nedeniyle çöken bir evde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Tamanduatei Nehri'nin taşması sonucu 2, Sao Bernardo do Campo'da da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bölgeyi dün gece etkisi altına alan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.


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