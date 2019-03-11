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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Etiyopya'daki uçak kazasında 21 BM çalışanı yaşamını yitirdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da düşen yolcu uçağında 21 Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Betül Yürük,Bayram Altuğ   | 11.03.2019
BM Genel Sekreteri Guterres: Etiyopya'daki uçak kazasında 21 BM çalışanı yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler/Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu toplantılarının açılışına katıldı.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, "Etiyopya'daki korkunç kazada aralarında 21 BM çalışanın da olduğu uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti." dedi.

Etiyopya Havayolları'na ait uçağın düşmesiyle küresel bir trajedi yaşandığını belirten Guterres, dünyanın her köşesinden gelen ve dün hayatını kaybeden BM personelinin ortak noktalarının insanlığa hizmet etmek olduğuna dikkati çekti.

BM Cenevre Ofisi'nde saygı duruşu

Kazada yaşamını yitiren 157 kişi için BM Cenevre Ofisi'nde de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller, yaklaşık 150 kişinin katıldığı saygı duruşunda, BM'nin uzun yıllardır böylesine bir trajedi yaşamadığını söyledi.

Moller, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

BM Çevre Konferansı için Nairobi'ye giderken hayatını kaybeden Cenevre'deki BM kurumlarında çalışanlar için hafta içi geniş kapsamlı anma töreni düzenleneceği bildirildi. 

Kaza nedeniyle BM bayrağı da yarıya indirildi.

Etiyopya Havayolları, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 150 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğunu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiğini duyurmuştu.

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