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Dünya

Brezilya'da 7 katlı bina çöktü

Brezilya'nın Ceara eyaletinde çöken 7 katlı binanın enkazında 10 kişi yaralı kurtarılırken 1 cesede ulaşıldı.

Ayşe Doğru   | 15.10.2019
Brezilya'da 7 katlı bina çöktü

Ankara

Brezilya'da 7 katlı bina çöktü

(Sadece Türkiye içinde kullanılabilir) Brezilya'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir bina çöktü. Enkaz altından 10 kişi yaralı kurtarıldı, 1 cesede ulaşıldı. ( EPA/ Jarbas Oliveira - Anadolu Ajansı )

Brezilya'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, Forteleza kentinin lüks mahallelerinden birinde 7 katlı bir binanın çöktüğünü, binanın enkazında 1 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

İtfaiye yetkilisi Cleyton Bezerra, enkazdan 10 kişinin yaralı kurtarıldığını, 9 kişinin daha enkaz altında olabileceğini belirtti.

Bezerra, binanın bazı kısımlarında halen çökme tehlikesi bulunması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü söyledi.

İtfaiye sözcüsü Romario Fernandes, arama kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini ifade etti.

Enkaz altında kalan kişilerden ikisinin, yakınlarıyları cep telefonuyla iletişime geçtiği öğrenildi.

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