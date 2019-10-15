Euro
6.50
Dolar
5.89
BIST 100
95,257.61
Altın
1,481.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Pompeo ve Pence Suriye için Türkiye'ye geliyor

ABD Başkanı Trump, ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gideceğini belirtti.

Dildar Baykan   | 15.10.2019
Pompeo ve Pence Suriye için Türkiye'ye geliyor

Washington

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye konusunu görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gidecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık." ifadelerini kullandı.

Pence, Erdoğan ile görüşecek

Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, 17 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi
Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin müsebbibi GKRY ve AB'dir
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak

Benzer haberler

Pompeo ve Pence Suriye için Türkiye'ye geliyor

Pompeo ve Pence Suriye için Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması

AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi

CNN'in başkanından 'Trump'ın azline odaklanın' talimatı

CNN'in başkanından 'Trump'ın azline odaklanın' talimatı
YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ mensuplarını serbest bıraktı

YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ mensuplarını serbest bıraktı
Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı