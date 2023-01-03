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Dünya

Brezilya ve Kolombiya devlet başkanları Amazon'un korunmasını ele aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Amazon ormanlarının geleceğini konuştu.

Sinan Doğan   | 03.01.2023
Brezilya ve Kolombiya devlet başkanları Amazon'un korunmasını ele aldı Fotoğraf: Juancho Torres - AA

Bogota

Yemin töreninin ardından başkent Brasilia'da Silva ile bir araya gelen Petro, "Amazon ve temiz enerji" konularını mevkidaşıyla değerlendirdi.

Kolombiya devlet başkanlığı sitesinden yapılan açıklamada, iki liderin iki ülke ilişkilerini ele almasının yanı sıra Amazon'daki ormansızlaştırmaya karşı alınacak önlemleri masaya yatırdığını bildirdi.

Silva ile görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Petro, "Amazon ormanlarını insanlık lehine kurtarmak için büyük bir anlaşma." ifadesini kullandı.

Amerika kıtasının temiz enerji kaynaklarının daha yapıcı kullanılmasına ilişkin Silva ile bunu konuştuğunu belirten Petro, Brezilya'nın aynı zamanda Kolombiya'daki barışın garantörü olduğunu söyledi.

Bir önceki Devlet Başkanı aşrı sağcı Jair Bolsonaro döneminde ormansızlaşmanın hat safhaya ulaştığı Amazonda, Silva'nın bölge ülkelerinin de katılımıyla Amazon zirvesi düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da, 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan solcu eski Devlet Başkanı Silva 1 Ocak'ta parlamentoda yemin etmişti.


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